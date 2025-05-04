أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر.. خدلك راتب شهري

أعلنت البنوك العاملة في الدولة، عن تعديلات جديدة خاصة بشهادات الإدخار، فيما أن ذلك يتوقف على حالة العائد الشهري والسنوي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من المواطنين يرغبون في التعرف على تفاصيل أكثر حول الشهادات المقدمة من قبل البنوك، ويمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

تفاصيل شهادات الإدخار البنك الأهي

وعن الشهادات المقدمة من قبل البنك الأهلي أمام كافة العملاء راغبي الاستثمار والحصول على عوائد مالية ملائمة، وفقًا لما يأتي:-

الشهادة البلاتينية التي تصل مدتها لـ 3 سنوات، وهي ذات عائد متغير.

فيما أن الشهادة بعد قرار خفض الفائدة بلغت نسبتها لـ 23% ربع سنوي.

والعائد الشهري الجديد المقدم من قبل البنك الأهلي على الشهادة البلاتينية مدة الـ 3 سنوات، تكون السنة الأولى 24%، بينما الثانية 20%، فيما أن السنة الثالثة للشهادات المتغيرة تبلغ نحو 16%.

شهادات الادخار بنك مصر

وعن الشهادات الادخارية التي يقدمها بنك مصر أمام كافة العملاء، ذات العائد المرتفع، وبعد القرار الأخير التي اتخذته مجموعة البنوك المصرية لخفض قيمة الفائدة تزامنًا مع خفضها من قبل البنك المركزي المصري، وعليه فإن تفاصيل الشهادات جاءت وفقًا لما يلي:-