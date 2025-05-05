سار للعراقيين.. صرف رواتب المتقاعدين ومستحقات الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك

بعد أن انتهت الهيئة الوطنية من صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو، بدأت عمليات البحث تتجه إلى موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025، خاصة وأنها تأتي تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحتاج إلى العديد من المصروفات والمستلزمات الأساسية داخل كل بيت، فيما سنوضح لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بصرف رواتب الشهر الجديد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2025

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة في الدولة العراقية، مشيرة إلى أن التوقعات تؤول عن بدء صرف رواتب يونيو 1-6-2025، بما يتحصل عليه كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى أن الرواتب تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها منذ العام الماضي 2024، بحيث يتحصل عليها كافة المعنيين بالصرف، حتى أن الوزارة حريصة على ضخ أموال المتقاعدين في المواعيد الرسمية والمحددة دون الإخلال بذلك.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة الإطلاع على الرواتب.

فيما ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

مع الانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل النتائج.

وفي النهاية ستتمكن من التعرف على قيمة الراتب.

صرف رواتب الموظفين

ومن المتوقع بأن يتم صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن المواعيد الرسمية للصرف توافق يوم 23 من كل شهر ميلادي، نظير أن ذلك من المتوقع بأن يوافق يوم 23 مايو 2025 أي قبل العيد، مما يتمكن كافة العاملين في الدولة من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.