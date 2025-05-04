شهادات الإدخار.. تعرف على أعلى عائد في البنوك الان

يسعى العديد من العملاء في التعرف على عائد شهادات ادخار البنك الأهلي لعام 2025، لا سيما بعد صدور قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار العوائد، وقد جاءت هذه التغيرات في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض جديد لأسعار الفائدة، وفيما يلي نسلط الضوء على تفاصيل شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي وعوائدها المحدّثة.

أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي 2025

أدى خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة إلى تعديل نسب العائد على شهادات البنك الأهلي، إذ تم خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية لتصبح بحد أقصى 21.5% شهريًا بدلاً من النسب السابقة الأعلى، ويُمكن الاستفادة من هذه الشهادات، بدءًا من حد أدنى للإيداع بقيمة 1000 جنيه، كما يمكن استخدام تلك الشهادات كضمان لإصدار بطاقات ائتمان متعددة الأنواع، حيث توفر للمودعين فرصة الحصول على تمويل سريع بضمان أموالهم.

عائد الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات: 19.5% بدلاً من 21.5%، مع صرف شهري

عائد شهادات العائد المتغير: 25.25% ربع سنوي بدلاً من 27.5%

الشهادة بمنع الاسترداد قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

تُعد الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج خيارًا يجذب شريحة واسعة من المستثمرين، حيث توفر للمودعين عوائد متغيرة تبدأ بـ 24% للسنة الأولى لتصل إلى 16% في السنة الثالثة، مع الاستثمار لفترة زمنية تصل إلى 3 سنوات، ومن مميزاتها العوائد الشهرية المتاحة للمودعين دون الحاجة للانتظار لفترة طويلة، وتُسهم هذه العوائد المتدرجة في تعزيز توجهات العملاء نحو اختيار الشهادات كوسيلة ادخار مضمونة.

وتنقسم نسب العوائد السنوية لهذه الشهادة على النحو التالي: