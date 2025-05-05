العراق تزف خبر سار لمواطنيها تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى يعتبر من الأعياد ذات الأهمية الكبرى لدى المسلمين، حيث يجسد عمق العلاقة الإيمانية والإخلاص لله من خلال تجديد ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويحتل موعد عيد الأضحى في العراق 2025 مكانة محورية في المجتمع الإسلامي لما يحمله من أبعاد روحية واجتماعية هامة، ويتشوق العراقيون لاستقباله بفرحة غامرة تعكس تراثهم وتقاليدهم العريقة.

موعد عيد الأضحى في العراق 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، أن يصادف موعد عيد الأضحى في العراق 2025 يوم الجمعة 6 حزيران 2025، الموافق 10 ذو الحجة 1446هـ، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الاثنين 9 حزيران 2025، الموافق 13 ذو الحجة 1446هـ، وتُعلن الحكومة العراقية عطلة رسمية في هذه الأيام تشمل جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، كما قد يتغير هذا الموعد بناءً على الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما تقوم بالإعلان عنه الجهات الدينية المختصة في الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة؛ ما يجعل المتابعة المستمرة لهذه التحديثات أمرًا مهمًا.

الاستعدادات لعيد الأضحى في العراق 2025

تبدأ تحضيرات عيد الأضحى في العراق 2025 قبل حلول العيد بأسبوع على الأقل، وتشهد الأسواق حركة كبيرة، حيث يقوم الناس بشراء الأضاحي سواء من المزارع المحلية أو الأسواق الريفية، كما يحرص العراقيون على تجهيز منازلهم عن طريق التنظيف والترتيب وإضافة الزينات التقليدية، كذلك، تعد الملابس الجديدة خاصة للأطفال جزءًا من مظاهر الفرح، حيث تتزين الأسواق والمولات بالمنتجات والحلي التقليدية. اللافت أن العيد يحمل بعدًا كبيرًا للسفر؛ حيث يعمد البعض إلى حجز تذاكر السفر لقضاء الإجازة مع الأقارب في المدن الأخرى داخل العراق أو حتى خارج البلاد. علاوة على ذلك، تُجهز العائلات العراقية حلويات العيد المميزة مثل الكليجة والمعمول التي تعد جزءًا أساسيًا من تقاليدهم.

مواصفات عيد الأضحى بالعراق

مع بزوغ شمس عيد الأضحى في العراق 2025، يبادر المسلمون لأداء صلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات الخارجية التي تزينها أصوات التكبير والتهليل، تليها واحدة من أعظم شعائر العيد وهي ذبح الأضاحي، حيث تُوزع لحومها على الفقراء والمحتاجين والأقارب، ما يعطيها بعدًا دينيًا وإنسانيًا عميقًا. بعد ذلك، يتوجه العديد لزيارة الأهل والأقارب لتوطيد العلاقات الاجتماعية، وهذا جزء لا يتجزأ من روحانية العيد، أما الولائم فتبقى عادات محتفى بها، حيث تُعد الأطباق التقليدية مثل التشريب والقوزي لتستمتع بها العائلات مع أحبائهم وضيوفهم، وبالطبع لا تكتمل فرحة العيد إلا بتوزيع الأطفال العيديات والهدايا التي تضفي البهجة وتزرع السعادة وسط الأجواء الاحتفالية. يعكس هذا الاندماج بين الجوانب الدينية والاجتماعية أهمية موعد عيد الأضحى في العراق 2025 في صياغة الترابط العائلي والروحاني بين أفراد الشعب العراقي.

هل هناك زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين؟

لم تُعلن أي جهة مختصة في دولة العراق، عن زيادات جديدة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، بما يُشير ذلك إلى أن عمليات الصرف الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة تأتي مجردة من أي زيادات في الوقت الحالي، نظير أنه إذا تم صدور أي بيانات جديدة سيتم الإعلان عنها مباشرة من قبل وزارة المالية.