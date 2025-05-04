تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 ثبتها وتــابع المؤسس عثمان بجودة هائلة

تردد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، من خلالها تقديمها إلى العديد من المسلسلات التاريخية مثل مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، بالإضافة إلى بثها إلى مسلسل السلطان محمد الفاتح، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لكل ما هو جديد في عالم الفن، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 12034.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الثاني

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة 11034.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب الفجر الجزائرية عمودي.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر.

مع النقر على زر “التركيب اليدوي”.

بحيث تقوم بإدخال معلومات القناة بشكل واضح وصحيح.

النقر على زر “بحث”.

حتى تقوم بتنزيلها في النهاية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

ويتم بث مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع مساءً لتكون الحلقات باللغة التركية، بينما تكون الإعادة مترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية وكذلك قناة مصر أم الدنيا، ناهيك عن غيرها من المواقع المتواجدة على التواصل الاجتماعي، بما تقوم ببث حلقات مسلسل المؤسس عثمان أول بأول بعدة لغات مختلفة.