الان.. مباراة الأهلي حرس الحدود بتشكيل رائع للمرة الثانية مع النحاس

يواصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تنافسه الشرس في سباق الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض مباراة مصيرية أمام فريق حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الحسم، ويهدف الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز الذي يعزز من فرصه في الصدارة، مع انتظار تعثر منافسيه، خاصة فريق بيراميدز، مما يجعل هذا اللقاء هامًا للغاية في مشوار الدوري.

لا بديل عن الفوز للأهلي في مواجهة حرس الحدود

تنقل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، حيث إن الأهلي يدخل المباراة بشعار الفوز فقط لتحقيق أهدافه الرئيسية في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يسعى إلى تقليص الفارق مع فريق بيراميدز الذي يتصدر البطولة حاليًا، ويدرك الفريق الأحمر أهمية كل نقطة في هذه المرحلة الحرجة، بينما يستعد فريق حرس الحدود لتسجيل أول انتصاراته، بعد ثلاث هزائم تعرض لها في مرحلة التتويج، مما يزيد من صعوبة المباراة، تظل جماهير الأهلي تنتظر نتيجة مميزة تدفع الفريق نحو اللقب.

تاريخ من التفوق للأهلي أمام حرس الحدود

الأرقام والإحصاءات تصب لصالح الأهلي بشكل واضح في مواجهاته مع حرس الحدود عبر التاريخ، حيث تقابل الفريقان 34 مرة فازت آلة الأهلي الحمراء في 28 مباراة منها، بينما نجح حرس الحدود في حصد انتصارين فقط، وجاء التعادل سيد المباراة في 4 مناسبات، جدير بالذكر أن الأهلي لم يتذوق طعم الخسارة أمام حرس الحدود في آخر 10 مواجهات، وقد كان آخر انتصار لحرس الحدود يعود إلى شهر مايو من عام 2015، مما يعزز آمال الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية مرة أخرى في هذه المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي مع استمرار القيادة المؤقتة

يقود المدير الفني عماد النحاس فريق الأهلي في المباراة الثانية له بعد رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث جاء الفوز الصعب على بتروجيت في الجولة السابقة بنتيجة 3-2 بمثابة دفعة نفسية كبيرة للفريق، من المحتمل أن يحتفظ النحاس بتشكيله الذي يعتمد على الحارس محمد الشناوي، مع تواجد عناصر الدفاع الأساسية مثل محمد هاني ورامي ربيعة، بينما يُشكل خط الوسط الثنائي مروان عطية وإمام عاشور، وقد يوكل إلى طاهر محمد وأشرف بن شرقي مهام تعزيز الهجوم، ستلعب هذه التوليفة دورًا رئيسيًا في تخطي عقبة حرس الحدود.