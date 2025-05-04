طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت الجزائر 2025 والشروط اللازمة

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت من أكثر المنح المالية التي توفرها الحكومة العراقية أمام كافة المتقدمين، نظير إعاناتهم على الحياة المعيشية، بالإضافة إلى أنها تستقطب غير العاملات اللواتي ليس لديهن دخل شهري ثابت، فيما يمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل المعنية بالتسجيل في المنحة والشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمات راغبات الحصول على الدعم المادي.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبات بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، فجاءت بناءً على ما يلي:-

يجب أن تكون المرأة المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن تكون مقيمة دائمة في دولة الجزائر.

كما يجب ألا تكون مسجلة في أي برامج دعم أخرى مما توفره الحكومة الجزائرية.

كما يجب وأن يتراوح عمر المرأة المتقدمة من 18 لـ 40 عامًا وقت التقديم في المنحة.

الموافقة على كافة المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الخطوات الواجب توافرها في كافة الراغبات بالتقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل دولة الجزائر، فجاءت بناءً على ما يلي:-