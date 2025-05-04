باقي القليل من الأيام .. موعد نزول اصدار GTA الجديد على الموبايل والأجهزة 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي لعبة GTA عن موعد نزول الإصدار الجديد للعبة، وأعلنت شركة روكستار عن الموعد النهائي لإصدار لعبة GTA 6 ورغم أن الإعلان مفرح إلر أنه صادم في نفس الوقت، حيث أعلنت الشركة بشكل رسمي عن تأجيل موعد إصدار اللعبة بدلًا من الموعد المتوقع سابقاً وهو ربيع هذا العام الجاري 2025، وجاء هذا الإعلان عن طريق بيان رسمي أوضحت فيه الشركة أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل ضمان تقديم اللعب بأعلى مستوى.

موعد نزول اصدار GTA الجديد

أعلنت شركة Rockstar Games المسؤولة عن إصدار لعبة GTA 6 عن موعد الإصدار الرسمي الجديد للعبة وهو خريف العام المقبل ومن المتوقع أن يكون في يوم 26 مايو 2026، وهذا الخبر أسعد المستخدمين ومحبي لعبة جاتا، خاصًة بعدما ازدادت الشائعات حول موعد إصدار اللعبة ومميزاتها والتي اشتعلت أكثر وتسببت في إثارة الجدل منذ بداية تسريب المقطع الدعائي لها في الأيام الماضية.

أبطال وشخصيات الإصدار الجديد لعبة GTA

أضافت الشركة شخصيات جديدة في اللعبة والتي تتمثل في الآتي: