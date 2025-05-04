أحدث تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

تردد قناة طيور بيبي من القنوات التي كسبت شهرة واسعة في البلاد العربية حيث تسعى العديد من الأمهات العربية على تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة جميع أغاني البيبي الصغير حيث تفيد الأطفال حيث تقدم لهم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور بيبي

تعتبر في الفترة الحالية قناة طيور بيبي من القنوات المميزة التي تهدف في الوقت الحالي الأطفال وتعرض محتوى ممتع بل تربوي وترفيهي في نفس الوقت وتشتهر بتقديم الأناشيد والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القيم وتنمية المهارات لدى الصغار كما إذا كنت ترغب في تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك إليكم تردداتها الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات.

تردد قناة طيور بيبي على نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة طيور بيبي