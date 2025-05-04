تنزيل أحدث تردد قناة طيور الجنة 2025 DOWNLOAD TOYOUR EL-JANAH KIDES TV

يتساءل الكثير من المتابعين ومحبي قنوات الأطفال على تردد قناة طيور الجنة حيث يرغبوا التعرف على طريقة تنزيل قناة طيور الجنة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة ولها قاعدة كبيرة من الجماهير العربية لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في البلاد العربية لذلك سوف نوضح لكم التردد بجميع التفاصيل المتاحة للقناة الفضائية.

تردد قناة طيور الجنة

أصبح من السهل تنزيل تردد قناة طيور الجنة لأنها متاحة لجميع الأطفال الصغيرة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية حيث أصبحت من القنوات المفضلة للأسرة لذلك تسعى الأمهات العربية على تنزيل التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة طيور الجنة لذلك إليكم جميع تفاصيل التردد الجديد في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي v

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة ضبط القناة على جهاز الرسيفر