أبشروا الزيادة قيمها 1450 جنية “موعد صرف زيادة المعاشات 15%”.. التأمينات تؤكد التفاصيل

موعد صرف زيادة المعاشات 15% من أهم الأمور التي تشغل بال المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث تسعى دائماً الحكومة المصرية على تحسين أوضاع المعيشة لكل أصحاب المعاشات في الدولة من خلال زيادة رواتبهم التي يتحصلون عليها في الدولة لذلك سوف نوضح لكم موعد تطبيق الزيادة الجديدة كذلك أماكن صرف المعاشات في الدولة.

موعد صرف زيادة المعاشات 15%

يرغب العديد من أصحاب المعاشات التعرف على توقيت زيادة رواتبهم في الدولة حيث تم الإعلان عن صرف الزيادة بنسبة 15% في المعاشات ذلك للعلم بداية من شهر 1 يوليو 2025 وذلك يستند إلى ما ورد في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 كما يلي:

في بداية الأمر تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في جمهورية مصر العربية.

كما للعلم تتضمن أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهري.

كذلك كانت الزيادة السابقة قد تم تطبيقها في مارس 2024

حيث للعلم تم تقديم موعد صرف الزيادة من يوليو إلى مارس بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ما هي طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

يمكن لأصحاب المعاشات التحقق من قيمة المعاش بعد الزيادة عن طريق ما يلي:

عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات في الدولة.

ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي.

بعد كتابة كافة البيانات اللازمة عليك الاطلاع عن تفاصيل الراتب بالضغط على زر الاستعلام.

أماكن صرف المعاشات للمستحقين