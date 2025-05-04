سجل الآن في خدمة أجير الحج 1446 .. للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية 1446

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية على خدمة أجير الحج في الفترة الراهنة حيث الحكومة السعودية وفرت خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تهدف إلى تنظيم وتشغيل العمالة المؤقتة في موسم الحج كما للعلم يمكن للمنشآت في مكة المكرمة الاستفادة من العمالة النظامية داخل المملكة عن طريق عقود عمل مؤقتة لذلك سوف نوضح لكم طريقة استخدام الخدمة بالشروط المطلوبة.

خدمة أجير الحج

تعتبر خدمة أجير الحج من الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية تعمل على خدمة الحجاج في موسم الحج لهذا العام لذلك سوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة أجير للحج:

للعلم في البداية عليك الدخول إلى منصة أجير.

بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام بيانات منشأتك في قوى أو أبشر أعمال.

اختيار خدمة أجير الحج من قائمة الخدمات المتاحة.

ثم إصدار التفويض أو العرض الوظيفي المؤقت حيث يتم تحديد العامل المطلوب مواطن أو مقيم وتقديم عرض وظيفي مؤقت له عبر المنصة.

موافقة العامل على العرض حيث يجب أن يوافق العامل على العرض من خلال حسابه في أجير أو أبشر.

بعد ذلك إصدار إشعار أجير الحج وهو بمثابة تصريح عمل مؤقت لمدة لا تتجاوز مدة موسم الحج.

ماهي شروط خدمة أجير الحج