karamesh kides tv .. ثبتها حالًا بأعلى جودة تردد قناة كراميش الجديد 2025

تردد قناة كراميش من القنوات الناقلة لجميع أغاني سوسو التي يحبها الأطفال الصغيرة كما كسبت شهرة واسعة بسبب الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الآباء والأمهات في الفترة الحالية حيث يمكن مشاهدة قناة وناسة بعد تنزيل التردد الحالي لها بكل سهولة لأن القناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة الفضائية.

تردد قناة كراميش

أصبحت قناة كراميش من أفضل وأهم القنوات الناقلة لجميع أغاني سوسو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية واسعة في البلاد العربية لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة كراميش لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد مع كيفية تنزيل القناة الفضائية كما يلي:

تردد قناة كراميش على القمر نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

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