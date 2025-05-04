يا ماما يا ماما وين بابا “تردد قناة وناسة الجديد” .. أغاني هيعشقها الكبار كمان 2025

تردد قناة وناسة من الترادات التي نالت إعجاب الملايين من محبي ومتابعي قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة حيث تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات كما تقدم القناة أروع البرامج الغنائية التي يبحث عنها الأسر والعائلات العربية في تلك الفترة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة مع التردد الحالي للقناة.
تردد قناة وناسة
في بداية الأمر قناة وناسة كيدز من القنوات الناقلة لجميع أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في البلاد العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة الصورة والصوت بأعلى جودة القناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم التردد بكل تفاصيله ليسهل تنزيل القناة
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
طريقة تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر
- في بداية الأمر اضغط على زر القائمة من الريموت.
- اختر التركيب اليدوي أو الإعداداتثم عليك بعد ذلك تسجل البيانات اللازمة.
- سجل بيانات التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- يتم تحديد معدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
- اضغط على بحث ثم احفظ القنوات الجديدة بذلك يمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية.