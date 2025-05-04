يا ماما يا ماما وين بابا “تردد قناة وناسة الجديد” .. أغاني هيعشقها الكبار كمان 2025

تردد قناة وناسة من الترادات التي نالت إعجاب الملايين من محبي ومتابعي قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة حيث تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات كما تقدم القناة أروع البرامج الغنائية التي يبحث عنها الأسر والعائلات العربية في تلك الفترة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة مع التردد الحالي للقناة.

تردد قناة وناسة

في بداية الأمر قناة وناسة كيدز من القنوات الناقلة لجميع أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في البلاد العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة الصورة والصوت بأعلى جودة القناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم التردد بكل تفاصيله ليسهل تنزيل القناة

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر