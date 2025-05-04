اتفرج واستعد .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 عبر القنوات الناقلة

هناك مجموعة من التساؤلات حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 حيث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس يريدوا التعرف على طريقة تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل كذلك يريدوا معرفة توقيت عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان لذلك سوف نوضح لكم القنوات التي تنقل المسلسل وموعد عرضه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

مسلسل قيامة عثمان الحلقة السادسة من أحلى المواسم حيث نال اعجاب الكثير من محبي المسلسلات التاريخية التركية والتي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في البلاد العربية لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض المسلسل التركي التاريخي المنتظر كما يلي بكل التفاصيل:

من المقرر عرض الحلقة 191 من مسلسل المؤسس عثمان في يوم الأربعاء 7 مايو 2025 عن طريق قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا أي 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

كما سوف يتم عرض نفس الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية عن طريق قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس 8 مايو 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد القنوات الناقلة

قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل القنوات على جهاز الرسيفر