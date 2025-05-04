الكل هيضحي السنة دي “تراجع ملحوظ في اسعار الأضاحي المستوردة في مصر 2025”

في الآونة الأخيرة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك أصبح موضوع اسعار الأضاحي المستوردة في مصر من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث هناك العديد من يرغب في إداء التضحية في هذا العام 2025م حيث من المعروف بأن أسعار الأضاحي المستورة ارخص في الأسواق المصرية بل في العديد من الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم الأسعار في مقال اليوم.

اسعار الأضاحي المستوردة في مصر

يرغب العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في إداء التضحية في هذا العام حيث لها ثواب كبير عند أداءها لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل المتاحة لدينا الآن كما يلي أسعار الأضاحي المستوردة في مصر لعام 2025 كالآتي:

في البداية العجول المستوردة حيث للعلم تتراوح أسعار العجول المستوردة الكاملة بين 40,000 إلى 60,000 جنيه مصري ويختلف السعر على حسب الوزن وبلد المنشأ سوداني أو برازيلي على سبيل المثال.

كذلك الخراف المستوردة الأكثر بحث عليه في الفترة الحالية حيث تبدأ أسعار الخروف المستورد من حوالي 6,000 جنيه وتصل إلى 7,000 جنيه على حسب الحجم والنوع وبلد المنشأ.

كذلك الماعز المستورد حيث للعلم تقدر أسعار الماعز المستوردة ما بين 4,000 حتى 5,000 جنيه مصري على حسب الوزن وبلد المنشأ

كما للعلم الأسعار تختلف من منطقة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية.

العوامل التي تؤثر في الأسعار