“الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره” .. تكشف عن شروط التسجيل في سكنات عدل 2025

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الجزائر من الموضوعات التي تزايد عليها البحث من قبل المواطنين والمواطنات الذين يرغبوا في حجز شقق سكنية جديدة من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر حيث وفرت الحكومة الجزائرية خدمة سكنات عدل 3 من أجل دعم المتقدمين على توفير لهم سكن ملائم في الدولة لذلك سوف نوضح لكم شروط الحصول على سكن عدل في الجزائر.

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

في الفترة الحالية تسعى دائماً الحكومة الجزائرية على تحسين أوضاع المعيشة عن طريق البرامج التي تقدمها مثل سكن عدل 3 لذلك سوف نوضح لكم شروط التقديم في سكنات عدل من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر لذلك الشروط العامة من خلال سكنات عدل كما يلي:

الوكالة الوطنية للتشغيل تطلب أن يكون المترشح جزائري الجنسية.

توفير أن يتراوح سن المترشح ما بين 18 حتى 60 عام.

يجب أن يتراوح الدخل الشهري للأسرة ما بين 24.000 دينار حتى 108.000 دينار.

شرط أساسي غير مسموح أن يكون المستفيد أو زوجه قد سبق لهما امتلاك أو الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي.

يشترط الإقامة في الولاية التي يودع فيها الطلب في دولة الجزائر.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3