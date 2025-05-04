“من هنـــــــــــا” .. رابط استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط الجزائري 2025

استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط من أهم الأمور التي تزايد أعداد كبيرة من الباحثين عنها سواء الطلاب أو أولياء الأمور حيث يرغبوا التعرف على طريقة استدعاء شهادة التعليم المتوسط لذلك سوف نوضحها لكم بكل سهولة من خلال الديوان الوطني في دولة الجزائر كما هناك مجموعة من التساؤلات حول الشروط والأحكام الواجب توفيرها من أجل طلب استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط في الجزائر.

استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة الجزائر التعرف على كيفية استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لذلك إليكم الطريقة بالخطوات التالية حيث يمكن استخراج استدعاء شهادة التعليم المتوسط (BEM) في الجزائر كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.

ثم بعد ذلك اختيار الولاية التي يدرس بها المترشح.

عليك بعد ذلك إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وهي رقم التسجيل مع الرقم السري الموجود في وصل التسجيل.

ثم بعد ذلك الإجابة على سؤال التحقق عن طريق عملية حسابية بسيطة

عليك الضغط على زر طباعة الاستدعاء.

شروط استخراج الاستدعاء في الجزائر