للأسف مش هتقبض الشهر ده .. “من هنــــــــا” الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة 2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة حيث تعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدخل التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين المصريين خلال السنوات الأخيرة الماضية والتي تعتبر مساعدة صغيرة من الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار خلال الفترة الماضية ، وقد كشفت وزارة التضامن الاجتماعى أن يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر موقعها الرسمي أنه يمكن الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة الكتروني بكل سهولة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي للمواطن ، كما سيتم التواصل مع جميع المقبولين في تكافل وكرامة من قبل مندوبي وزارة التضامن الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية وذلك لاستلام الفيزا الخاصة باستلام راتب تكافل وكرامة والذي يتم صرفه شهريًا ويمكن الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمواطن. ثم قم بالضغط على “استعلام”. تظهر أحقية المواطن في الحصول على معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025

بعد الاستعلام عن كشوفات المقبولين في تكافل وكرامة يريد الكثير من المواطنين التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يتم صرفها يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ومن المحدد أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مايو يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 وذلك في كافة فروع البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.