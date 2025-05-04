رسميًا .. موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 “والإعلان عن وجود زيادة 15%”

يترقب الكثير من المواطنين خلال الفترة القادمة موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة حيث من المحدد أن يتم ايداع معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ويحصل عل معاشات تكافل وكرامة الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وذلك للمساهمة في تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، وقد تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% بعد قرار الحكومة الأخير وخلال السطور التالية نكشف عن موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.

موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة

كشفت وزارة المالية خلال الشهر الماضي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية بداية من شهر أبريل الماضي وذلك بشكل دائم تطبيقا لحزمة الحماية الاجتماعية والتي تعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وسوف يتم ايداع معاشات تكافل وكرامة يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 كما هو المحدد شهريًا.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

بعد التعرف على موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة يريد الكثير من المستفيدة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة الكترونيًا وذلك عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية.