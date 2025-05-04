بعد تبكير تاريخ الصرف .. رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر مايو 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر مايو 2025 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الساعات الاخيرة الماضية موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ن كما يترقب الكثير من العاملين بمختلف مؤسسات الدولة الحكومية والوزارات والهيئات المختلفة موعد إيداع رواتب شهر مايو 2025 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025 وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين

كشفت وزارة المالية المصرية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين الخاصة بشهر مايو 2025 حيث يستطيع جميع العاملين بالحكومة المصرية الاستعلام عن راتب شهر مايو بالرقم القومي من خلال موقع وزارة المالية المصرية ، كما يستطيع جميع العاملين صرف رواتب شهر مايو من خلال جميع البنوك المصرية أو من خلال مكاتب البريد المصرية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي في الشوارع وذلك وفق تصريحات وزارة المالية.

موعد صرف رواتب شهر مايو 2025

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة عن موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025 وسيتم صرف المتأخرات في أيام 9 و 10 و11 من الشهر نفسه ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة رواتب الموظفين في شهر يوليو 2025 وذلك وفق قرار زيادة الحد الادنى في بداية السنة المالية الجديدة ، كما سيتم زيادة المعاشات.