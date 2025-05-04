ابشرو .. حظك ورزقك ونازلك من السما “تبكير موعد صرف رواتب الموظفين بزيادة جديدة 2025”

كشفت وزارة المالية المصرية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر مايو 2025 حيث قامت وزارة المالية بتقديم موعد صرف رواتب الموظفين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025 وذلك لتقديم الدعم المالي للعاملين بالحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويستمر صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد صرف المتأخرات الخاصة بشهر مايو وذلك يوم 9 و 10 و11 من الشهر نفسه ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد عن موعد صرف رواتب الموظفين.

موعد صرف رواتب الموظفين

يترقب الكثير من المواطنين العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة موعد صرف رواتب الموظفين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025 ويستمر صرف رواتب شهر مايو حتى يوم السبت الموافق 26 مايو 2025 وقد قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن موعد الزيادة السنوية لرواتب الموظفين وذلك خلال شهر يوليو 2025 حيث يترقب جميع العاملين بالدولة موعد زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها الدولة المصرية زيادة الأعباء على المواطنين.

أماكن صرف رواتب شهر مايو 2025

بعد التعرف على موعد صرف رواتب الموظفين لشهر مايو 2025 يبحث الكثير من المواطنين عن اماكن صرف رواتب شهر مايو وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في الجمهورية وذلك خلال الأسابيع القادمة ، كما يمكن الاستعلام عن رواتب شهر مايو من خلال موقع وزارة المالية المصرية.