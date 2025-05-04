سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو 2025

أسعار الحديد من اكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين واكثرهم الذين يهتمون بأعمال البناء سواء كانوا من التجار أو المستثمرين، يعد الحديد والأسمنت من المواد الأساسية التي يتم إدخالها في أعمال البناء بشكل رئيسي ويعتبر أيضا الأسمنت من اهم مواد البناء التي لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها، حيث تتأثر أسعار الحديد بالعديد من العوامل من أهمها زيادة العرض والطلب، زيادة تكاليف الإنتاج، عدم استقرارا أسعار الدولار لأنة يعد من اهم الهملات التي تتحكم في حركة التجارة، عبر هذا السياق سنوفيكم بأبرز أسعار الحديد والأسمنت ابقوا معانا.

أسعار الحديد اليوم 4 مايو 2025

يبحث الكثير من المواطنين سواء كانوا من المستثمرين أم من التجار بمعرفة أسعار الحديد حيث جاءت علي النحو التالي:

سعر طن حديد بشاي بقيمة 38.500 جنيها.

وصل سعر طن حديد عز نحو 39000 ألف جنيها.

بلغ سعر طن حديد العتال بقيمة 38000 جنيها.

سعر طن حديد المعادي 36500 جنيها.

شهد سعر طن حديد بيانكو بقيمة 36500 ألف جنيها.

وصل سعر طن حديد الجارحي بقيمة 36000 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم 4 مايو 2025

سعر طن أسمنت الرمادي بقيمة 3.554 جنيها.

يبلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية بقيمة 2000 جنيها.

يصل سعر طن أسمنت السويس بقيمة 3370 جنيها.

ناهز سعر طن أسمنت العسكري بقيمة 3300 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء بقيمة 3390 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم 4 مايو 2025