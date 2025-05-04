ثبتها بأعلى جودة حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 ” el-FAGER GZ

قناة الفجر الجزائرية هي قناة فضائية كسبت ثقة العديد من المشاهدين في الوطن العربي ككل حيث تقدم برامج مثل الصندوق الاسود وبرنامج ضحك بلا حدود كما اشتهرت القناة بتقديم مسلسلات تاريخية تركية مثل مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات المفضلة لعدد كبير من المتابعين للمسلسلات التاريخية حيث تتميز قناة الفجر بأنها تعرض مسلسلات تركية شهيرة مترجمة للعربية كماتقدم برامج ثقافية وإخبارية متنوعة كما تعرض برامجها بجودة عالية دون الحاجة إلى اشتراك لذلك سوف نوضح لكم الترددات الحالية للقناة الفضائية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر