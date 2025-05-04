جدول مباريات اليوم في الدوري المصري بتاريخ 4 مايو 2025 .. عبر القنوات الناقلة مجانًا

يشهد اليوم الأحد 4 مايو إقامة بعض المباريات المهمة في جميع البطولات والمسابقات والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي لمواجهة مهمة أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز وفاركو التي تصدرت جدول ترتيب الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وتشهد الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز صدام بين ليفربول مع تشيلسي.

مباريات اليوم في الدوري المصري

جدول أهم مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 4 مايو كما يلي:

مباراة فاركو أمام نظيره بيراميدز عبر قناة أون تايم في تمام الساعة 5:00 مساًء.

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 8:00 مساًء عبر قناة أون تايم سبورت.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 4 مايو

إليكم أبرز مباريات الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الأحد 4 مايو كالآتي:

مباراة برايتون ونيوكاسل عبر قناة بي إن سبورت HD2 في تمام الساعة 4:00 مساًء.

تقام مباراة برينتفورد أمام نظيره مانشستر يونايتد عبر قناة beIN sports HD 2 في تمام الساعة 4 عصرًا.

مباراة تشيلسي أمام نظيره ليفربول تقام اليوم الأحد 4 مايو عبر قناة beIN sports HD 1 في تمام الساعة 6:30 مساًء.

تقام مباراة وست هام أمام فريق توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 4 عصرًا عبر قناة beIN sports HD 5.

تشكيلة مباراة فاركو أمام بيراميدز

يمكنك معرفة التشكيلة المتوقع لمباراة فاركو امام بيراميدز اليوم ليكون كالآتي: