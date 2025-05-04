أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025

تداولت عمليات البحث الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية بكثير من التساؤلات من قبل العديد من المواطنين الذين يهتمون بمعرفه أسعار الذهب، يعد الذهب واحد من ابرز المعادن وأقيمها بالإضافة إلي انه يتم البحث أيضا من قبل الكثير من الشباب المقبلة علي الزواج، حيث إلي أن العديد من المواطنين يقومون بشرائه من اجل الحفاظ علي قيمة الأموال لأنة يعد الملاذ الآمن، من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنوفر لكم أخر تحديث لأسعار الذهب بمختلف أعيرته، إلي انه سنسرد لكم أسعار سبائك الذهب تابعونا.

أسعار الذهب اليوم 4 مايو 2025

وفقا لأخر تحديثات بأسعار الذهب بجميع أعيرته المختلفة حيث جاء علي النحو التالي:

بلغ عيار 24 في معاملات البيع نحو 5291 جنيها، للشراء بقيمة 5269 جنيها. وصل جرام الذهب عيار 22 في معاملات البيع بقيمة 4850 جنيها، للشراء بقيمة 4830 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 4630 للبيع، للشراء بقيمة 4610 جنيها. شهد جرام الذهب عيار 18 في معاملات البيع بقيمة 3969 جنيها، للشراء بقيمة 3951 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 14 في معاملات البيع بقيمة 3087 جنيها، للشراء بقيمة 3073 جنيها. بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 للبيع بقيمة 2646 جنيها، أما في معاملات الشراء نحو 2634 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم 4 مايو 2025

يفضل العديد من المواطنين اكتناز أموالهم في شراء سبائك الذهب وذلك لان قيمته تزداد عن قيمه الأموال لذا يبحث الكثير منهم بمعرفة أسعار السبائك، سنوضح لكم أسعار السبائك بأوزانها المختلفة إليكم التفاصيل: