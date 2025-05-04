الان.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 55 بجودة عالية

موعد الحلقة 55 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي من اهم واكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المتابعين ، يعد هذا المسلسل واحد من اهم وافضل المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت صنع قاعدة جماهيرية كبيرة حول مختلف أنحاء الوطن العربي، يبث المسلسل قصة صلاح الدين الأيوبي والمعارك التي خاضها من اجل تحرير القدس بأحداث مشوقة وطريقة درامية، حيث يتم عرض المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة TRT التركية من خلال جودة وتقنية حديثة، سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

تردد الفجر الجزائرية عبر النايل سات

من خلال التردد الجديد: 12034.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

عبر مؤشر استقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد TRT التركية عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11453.

علي معامل الترميز: 27500.

من خلال الاستقطاب: الأفقي.

توقيت بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر القنوات الفضائية

يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما يتم عرض المسلسل علي قناة TRT يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا.

أحداث الحلقة 55 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

أحداث رائجة خاصة بمسلسل صلاح الدين الأيوبي حول لحظات وفاة الملك بلدوين الرابع علي يد صلاح الدين مما أثار حالة من الجدل والإثارة لدي العديد من المشاهدين وانتظار مشاهدة الحلقة بفارغ الصبر، بالإضافة إلي الإعلان حول الأخبار عن زواج باليان من الأميرة ماريا