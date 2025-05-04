ثبت تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

قناة نتورك الكرتونية من افضل القنوات الفضائية التي تبث محتوي كرتوني متميز بالرغم من انتشار الكثير من القنوات والبرامج التي تعمل علي تسلية أوقات الصغار إلا أن هذه القناة من القنوات الشاملة لجميع البرامج المتميزة والمتنوعة لتميز برامجها، يعجب بها العديد من الصغار حول أنحاء الوطن العربي لذا يبحث العديد من أولياء أمورهم عن الترددات الجديدة التي يتم بثها من خلالها بالإضافة إلي خطوات تحميلها علي التلفاز من اجل تسلية أوقات الصغار، عبر هذا السياق سنسرد لكم ترددات القناة عبر الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات تابعونا.

تردد قناة كرتون نتورك عبر النايل سات

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11277.

عبر معامل الاستقطاب: عمودي.

من خلال معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد نتورك الكرتونية الجديد عبر العرب سات

تم تغير بيانات تردد القناة إلي: 11474.

علي معامل الاستقطاب: عمودي.

من خلال ترميز: 27500.

عبر تصحيح الخطأ الجديد: 4/3.

كل ذلك يتم بثه عبر المر الصناعي: العرب سات.

خطوات استقبال ترددات قناة كرتون نتورك علي التلفاز

أنقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول. ثم اضغط علي خانه التركيب اليدوي. يتم إظهار قائمة الأقمار الصناعية، قم بتحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث التردد. ادخل بيانات التردد الجديد، مثل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ. انقر علي زر تنزيل القناة. أخيرا: اضغط علي خانة التثبيت عبر قائمة القنوات المحفوظة.

خصائص قناة كرتون نتورك بالعربية