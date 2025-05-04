ثبتها بسرعة.. تردد قناة وناسة تحديث يونيو لأحلى أغاني الأطفال

تعد قناة وناسه واحدة من ابرز وافضل القنوات التي تنقل محتوي متميز ومختلف للصغار من خلال برامج تعليمية وثقافية وترفيهية، يتم بث الكثير من الأناشيد من خلال استخدام رسوم متحركة مما تعمل علي جذب انتباه الكثير من الأطفال أثناء المشاهدة، لذلك تعبر هي الخيار الأمثل للبحث علي الترددات الخاصة بها، يتم بث برامجها من خلال جودة عالية وصوت وصورة حيث يتم بث محتوياها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية، لذلك من خلال السطور القادمة عبر هذا الموضوع سنوضح لكم تردد القناة عبر العرب سات والنايل سات وخطوات ضبط التردد علي جهاز التلفاز بطريقة بسيطة.

تردد وناسه علي النايل سات

يبحث العديد من أولياء أمور الصغار بالبحث علي الترددات الجديدة والتي تم تغيرها بجودة HD حيث تتمثل تردد وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع التالي:

التردد الجديد: 11430.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

عبر مؤشر الترميز: 27500.

علي تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد وناسه علي العرب سات 2025

تم تعديل بيانات تردد قناة وناسه إلي: 11270.

عبر مؤشر الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

عبر الرمز التالي: 27500.

كيفية ضبط الترددات الجديدة بقناة وناسه علي التلفاز

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة يمنكم تحميل الترددات الجديدة بقناة وناسه علي التلفاز حيث تتمثل هذه الخطوات في: