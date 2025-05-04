سعر الدولار ينهار..هبوط مفاجئ يضرب سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الاحد تراجعات جديدة مع بدايةالتعاملات البنكية حيث تصدر بنك قطر الوطني الأهلي قائمة البنوك التي سجلت أقل سعر للدولار ما يعكس حالة من التذبذب في السوق المصرفي وسط ترقب المواطنين لأي تغيرات قادمة في سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية تحركات طفيفة لكن مؤثرة وسط انخفاضات متكررة في عدد من البنوك الكبرى ويرصد التقرير احدث سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الاحد

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 50.72 جنيها للشراء و50.82 جنيها للبيع وهو الأقل حتى الآن

جاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.79 جنيها للشراء و50.88 جنيها للبيع

انخفض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية ليسجل 50.78 جنيها للشراء و50.88 جنيها للبيع

استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ونيكست واتش اس بي سي عند نفس السعر 50.78 جنيها للشراء و50.88 جنيها للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.76 جنيها للشراء و50.86 جنيها للبيع

استقرار سعر الدولار في بنوك كبرى

رغم التراجعات الملحوظة حافظت بعض البنوك على استقرار سعر الدولار خلال تعاملات اليوم وهو ما يشير إلى حالة من الترقب للأسواق

سجل سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والأهلي المتحد وأبو ظبي الأول 50.75 جنيها للشراء و50.85 جنيها للبيع

جاء سعر الدولار في 16 بنكًا آخر بواقع 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع من بينهم بنك تنمية الصادرات البنك الأهلي المصري كريدي أجريكول أبو ظبي التجاري بنك البركة المصرف العربي الدولي بنك مصر البنك التجاري الدولي CIB بنك الإسكندرية بنك فيصل الإسلامي بنك الكويت الوطني بنك قناة السويس بنك القاهرة المصرف المتحد البنك العقاري المصري العربي البنك العربي الأفريقي



وتتابع الأوساط الاقتصادية عن كثب تغيرات سعر الدولار في السوق المصرفي خاصة مع استمرار البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية بحذر شديد لضبط السوق ومنع المضاربات المفرطة