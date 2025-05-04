تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر صناعي حديث

كثيرا ما يتم البحث عن الترددات الجديدة بقناة ناشيونال جيوغرافيك وذلك من قبل العديد من عشاق الوثائقيات وعالم الاكتشافات عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، تقدم القناة العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الممتعة من عالم البحار والمحيطات وأيضا عالم الحيوانات، الزلازل والعواصف والبراكين التي تحدث حول أنحاء العالم، عبر هذا السياق سنوضح لكم الترددات التي يتم من خلالها بث القناة بالإضافة إلي خطوات تنزيلها علي التلفاز تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11411.

من خلال مؤشر الاستقطاب: الأفقي.

علي معامل ترميز: 29999.

عبر معدل تصويب الخطأ: 4/3.

قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها علي العرب سات

تم تعديل الترددات الجديدة بقناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات بجودة HD من خلال التغيرات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11804.

من خلال معامل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال

يمكنكم استقبال الترددات الجديدة بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: