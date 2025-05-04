استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر الأقمار الصناعي لتسلية طفلك

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية، خاصة وأن القناة تعتبر من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، ببثها إلى الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، وكذلك العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والمسلية للطفل بشكل كبير، حتى أن القناة استطاعت أن تجذب أنظار المتابعين في الأونة الأخيرة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على التردد الخاص بالقناة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، وفقًا للأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد خاص بالقناة يكون 11274.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

وعن البيانات الأخرى المعنية بطلب تنزيل التردد الجديد قناة طيور الجنة أطفال، فعليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الثاني للقناة 11310.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تثبيت التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع الأتي:-