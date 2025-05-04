مواعيد امتحانات الترم الثاني رسميًا.. جميع الصفوف بعد التعديل الان

يشغل بال أولياء الأمور والطلاب مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، حيث تم تعديل التواريخ الخاصة بانطلاق الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توفير جداول دقيقة تسهل العملية التعليمية وتهيئة الطلاب للاستعداد الأمثل خلال فترة الامتحانات، وفيما يلي أهم التفاصيل والمواعيد لكل مرحلة تعليمية بشكل دقيق ومنظم.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

تبدأ مواعيد الامتحانات مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لتقييم نهاية العام من 11 مايو وحتى 22 مايو 2025، بينما تُعقد امتحانات المراحل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بداية من 22 مايو وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام فتبدأ امتحاناتهم من 21 مايو وتستمر حتى 27 مايو

وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية، فقد تم تحديد موعد بدء الامتحانات يوم 31 مايو وتنتهي يوم 4 يونيو، وتستمر امتحانات شهادة الدبلومات الفنية من 27 مايو حتى 12 يونيو، أما الثانوية العامة 2025 فتنطلق يوم 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو، وتهدف هذه الجداول إلى ضمان تنظيم الاختبارات دون تعارض أو تأثير على سير الأنشطة الدراسية الأخرى

تفاصيل المواعيد الجديدة لامتحانات النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط توقيتات الامتحانات بما يساهم في توفير فرص متكافئة للطلاب، وبحسب المواعيد الجديدة، فإن صفوف النقل تبدأ امتحاناتها على النحو التالي:

الصفوف الابتدائية والإعدادية: تبدأ الامتحانات من 22 مايو حتى 27 مايو

الصف الأول والثاني الثانوي: تقام الامتحانات من 21 مايو وحتى 27 مايو

الشهادة الإعدادية: تمتد من 31 مايو حتى 4 يونيو

أهمية تنظيم مواعيد امتحانات الشهادات لعام 2025

يشكل تنظيم مواعيد الامتحانات دورًا كبيرًا في تسهيل العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب على مختلف المستويات الدراسية، حيث تم تحديد جدول زمني لكل مرحلة لضمان عدم تداخل الامتحانات بين المراحل المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بمواعيد الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وإتاحة الوقت الكافي لطباعة الامتحانات وتجهيز اللجان.