الآن افتح حسابك..لينك فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الأونلاين بالشروط المطلوبة

يعتبر بنك أمدرمان الوطني من البنوك التي تقدم خدمات عديدة إلكترونية المواطن والمقيم حيث يعتبر بنك أمدرمان الوطني من أهم البنوك في السودان بسبب توفيره مجموعة من الخدمات المصرفية من أهمها إمكانية فتح حساب بنكي إلكتروني عن طريق الإنترنت بدون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك في دولة السودان كذلك للمغتربين في الدولة ما يسهل عليهم متابعة حساباتهم وإجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب بنكي عن طريق البنك.

ما هي خطوات فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك أمدرمان الوطني

لفتح حساب عن طريق الإنترنت في بنك أمدرمان الوطني يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك أمدرمان الوطني بالسودان.

كذلك لا بد من إنشاء حساب مستخدم جديد على المنصة الإلكترونية.

اختيار خدمة فتح حساب بنكي من قائمة الخدمات المتاحة.

كذلك تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الجديد.

يشترط تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

ثم بعد ذلك إرفاق المستندات الرسمية مثل الرقم الوطني للمواطنين وجواز السفر للمغتربين.

الموافقة على الشروط والأحكام المعتمدة من البنك.

إرسال الطلب ليتم مراجعته من قبل إدارة البنك.

شروط فتح حساب لدى بنك أمدرمان الوطني

يضع بنك أمدرمان الوطني عدد من الشروط والضوابط التي يجب توفرها لفتح الحساب الإلكتروني وهي كالتالي: