تثبيت تردد قناة beIN Sports HD 1 الجديد على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة beIN Sports HD 1 من أروع القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث إنها تقوم على بث العديد من المباريات المحلية والعالمية على مدار اليوم، ناهيك عن نقلها إلى البطولات التي يرغب في مشاهدتها عشاق الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى أن القناة تمتلك أستوديوهات على أعلى مستوى، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة الجديد خلال السطور التالية.

تردد قناة beIN Sports HD 1 النايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة beIN Sports HD 1 الرياضية الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم كرة القدم، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد القناة يكون 11013.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “4/5”.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الثاني

ولقناة beIN Sports HD 1 تردد أخر على القمر الصناعي يسهل قيامك بالتعرف عليه، جاءت بيانات كما يأتي:-

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة الثاني 12245.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

خطوات تنزيل قناة beIN Sports

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل تردد قناة beIN Sports فعليك اتباع الأتي:-