نزل تردد قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة أطفال من القنوات الفضائية التي اكتسبت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، بعرضها إلى باقة كبيرة من الأعمال الفنية الطفولية المميزة، ناهيك عن أن ذلك تضمن البرامج التعليمية والترفيهية المسلية للأطفال، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية الطفل بشكل كبير، وغير ذلك من المحتوى المفيد التي تقدمه القناة على مدار اليوم، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة الحديث خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة الحديث

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي وتابع كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث 11430.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو جدي ومميز في عالم الطفل والكرتون، بناءًا على ما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني يكون 11270.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

مزايا قناة وناسة أطفال

وعن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيلك إلى قناة وناسة أطفال، بناءً على ما يلي:-