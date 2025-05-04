أضبط حالاً تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية تمتلك إقبال كبير من المشاهدين في الوطن العربي حيث توفر أحلى المسلسلات التركية التاريخية لما تقدمه من محتوى درامي مميز حيث تعتبر المسلسلات التركية التي تقدمها تحظى بشعبية كبيرة وعلى رأسها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يعرض الموسم السادس ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى شرح خطوات إضافتها على جهاز الاستقبال لمشاهدة تلك القناة الفضائية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات الشيقة والممتعة لذلك سوف نوضح تردد القناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات إضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال

قناة الفجر الجزائرية منذ تأسيسها تعتبر من القنوات المفضلة لعدد كبير من الأسر والعائلات العربية حيث لمتابعة حلقات قيامة عثمان الموسم السادس وأهم البرامج التي تقدمها قناة الفجر الجزائرية يمكنك ضبط القناة بشكل يدوي باتباع الخطوات التالية: