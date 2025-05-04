عاجل: الحكومة العراقية تُعلن صرف مستحقات الموظفين من علاوة واحتساب شهادة ونقل رسميًا

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم المشروعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن موافقته على إطلاق مستحقات الموظفين فيما يخص العلاوات، الترفيعات، واحتساب الشهادات الأكاديمية بالإضافة إلى نقل الخدمات، وذلك بناءً على طلب رسمي من النائبة نهال مرشد، يأتي هذا القرار ليخفف من التأخير الناتج عن انتظار إقرار جدول موازنة العام الحالي مما عزز الأمل لدى الكثير من العاملين في القطاع الحكومي.

تأثير إطلاق مستحقات الموظفين على الاستقرار الوظيفي

إطلاق مستحقات الموظفين ليس فقط خطوة مالية وإنما يمثل دفعة مهمة نحو تحقيق استقرار وظيفي أكبر للعاملين في أجهزة الدولة، ففي ظل تأخير إقرار جدول الموازنة العامة لعام 2025، كان العديد من الموظفين يواجهون صعوبات تتعلق بحقوقهم المكتسبة المتعلقة بالعلاوات أو الترفيعات أو النقل بين المؤسسات المختلفة، قرار السوداني بتنفيذ هذه المستحقات يأتي بعد الطلب الذي تقدمت به النائبة نهال مرشد، مشددة على أهمية إنهاء الآثار السلبية التي ترتبت على العاملين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا ما أشير إليه في كتاب وزارة المالية الموافق 12 يناير 2025.

أهمية احتساب الشهادات ونقل الخدمات للموظفين

من أبرز النقاط التي وردت في الطلب الموافقة على احتساب الشهادات المكتسبة من قبل الموظفين خلال خدمتهم، هذه الخطوة تعتبر في غاية الأهمية لتعزيز الكفاءة المهنية وإشراك الحاصلين على شهادات إضافية في المناصب التي تستحقها كفاءاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يساهم نقل الخدمات بين المؤسسات الحكومية المختلفة في تحسين توزيع الطاقات البشرية وتوجيهها بالشكل الذي يخدم المصالح العامة ويوفر فرصًا متساوية للتقدم الوظيفي، وزير المالية تلقى توجيهات رئيس الوزراء لإجراء اللازم لتنفيذ ذلك الأمر ولكن يبقى التساؤل حول مدى سرعة التطبيق ومدى تفاعل الوزارة في إنجاز الإجراءات المطلوبة.

رؤية مستقبلية لإطلاق مستحقات الموظفين

قرار إطلاق مستحقات الموظفين يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم حقوق الموظفين الذين يعانون تأخيرات مطولة في استحقاقات واجبة الصرف، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقة بين العاملين والجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تستكمل هذه الخطوة بإجراءات أكثر سلاسة في المستقبل بهدف تسريع عملية تصريف مستحقات الموظفين بشكل دوري ودون التأثير على الوضع المالي العام، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة المباشرة بين وزارة المالية والجهات الإدارية المسؤولة عن الموظفين لضمان تدفق المعلومات والإجراءات دون تعقيد أو تأخير.

إعطاء الأولوية لملف العلاوات والترفيعات

زيادة سرعة التنسيق بين المؤسسات لتطبيق قرار السوداني

استفادة الموظفين من احتساب الشهادات العلمية المكتسبة

النظر في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع الحكومي

العنوان القيمة تاريخ طلب النائبة 12 يناير 2025 الجهة المسؤولة وزارة المالية أهم المستحقات العلاوات، الترفيعات، الشهادات

إضافة إلى أهمية تفعيل هذه القرارات، فإن هناك دورًا مباشرًا يقع على عاتق وزارة المالية في تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع، كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة سيضمن إتمام صرف المستحقات بالشكل المرجو.