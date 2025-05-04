مفاجآت جديدة.. أبرز غيابات الأهلي أمام حرس الحدود في مباراة حاسمة بالدوري المصري

مع اقتراب صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الأهلي وحرس الحدود، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد لقاءً ناريًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

أبرز غيابات الأهلي أمام حرس الحدود في مباراة حاسمة بالدوري المصري

مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ستجمع بين المارد الأحمر وحرس الحدود على ملعب القاهرة الدولي، هي فرصة للأهلي للحفاظ على آماله في العودة إلى صدارة الدوري بعد أن اقترب منه منافسه بيراميدز.

1- آخر ظهور للأهلي وحرس الحدود في الدوري

الأهلي في آخر مباراته حقق فوزًا صعبًا على بتروجت 3-2.

حرس الحدود خسر من بيراميدز بهدفين لهدف في آخر لقاء له.

2- موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري

الأهلي يتواجد في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويتطلع لتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر.

حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

3- تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يملك سجلاً جيدًا ضد حرس الحدود حيث فاز في 29 من أصل 38 مواجهة سابقة.

آخر لقاء جمع الفريقين انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

4- غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

يغيب عن الأهلي كل من أشرف داري، يحيى عطية الله، أكرم توفيق، رضا سليم وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من الغيابات، يظل الأهلي يمتلك مجموعة من النجوم القادرين على حسم المباراة لصالحه.

5- التفوق التسويقي للأهلي

قيمة الأهلي التسويقية تصل إلى 33.90 مليون يورو، في حين أن حرس الحدود تقدر قيمته بـ 3.55 مليون يورو.

الليلة ستكون مليئة بالإثارة والتشويق، حيث يسعى الأهلي للتأكيد على قوته المحلية أمام حرس الحدود الذي يحاول البقاء في الأضواء.