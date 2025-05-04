ثبتها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني البيبي الصغير

تقدم قناة طيور الجنة بيبي محتوى تعليمي مميز يساعد في تنمية مهارات الأطفال بطريقة سهلة لذلك تعتبر القناة الفضائية من أهم القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين في الوطن العربي كما يتميز محتوى القناة الفضائية بأنه مناسب للطفل ويجمع بين الأناشيد الدينية والأغاني الترفيهية في الفترة الأخيرة مما يساهم في تعليمهم بطريقة ممتعة عن طريق قناة طيور الجنة بيبي للأطفال.
تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية
تقدم قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عدد كبير من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال لذلك اليكم التردد الحالي على النايل سات:
- التردد: 11274
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
كيفية تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال
سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال كما يلي بكل التفاصيل:
- اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد ثم انتقل إلى قسم الإعدادات.
- اختر الترددات ثم أضف الترددات الخاصة بالقناة.
- أدخل البيانات المطلوبة مثل معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعد ذلك بدأ عملية البحث عن القنوات.
- ثم بعد العثور على القناة قم بحفظها لتكون متاحة لديك.
- حيث تعد قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي تقدم أغاني للترفيه والتعليم للأطفال كما
- تعرض برامج غنائية على مدار الساعة مما يجعلها من الخيارات الرائعة للأسرة.