ثبتها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني البيبي الصغير

تقدم قناة طيور الجنة بيبي محتوى تعليمي مميز يساعد في تنمية مهارات الأطفال بطريقة سهلة لذلك تعتبر القناة الفضائية من أهم القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين في الوطن العربي كما يتميز محتوى القناة الفضائية بأنه مناسب للطفل ويجمع بين الأناشيد الدينية والأغاني الترفيهية في الفترة الأخيرة مما يساهم في تعليمهم بطريقة ممتعة عن طريق قناة طيور الجنة بيبي للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

تقدم قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عدد كبير من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال لذلك اليكم التردد الحالي على النايل سات:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال كما يلي بكل التفاصيل: