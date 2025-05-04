رابط منصة مظلتي..خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات حيث يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية في عموم العراق عن نتائج الوجبة السابعة الدفعة القادمة التي لم تظهر بعد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن في حالة تم الإعلان عنها إليكم اليوم طريقة الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالدعم في هذه الدفعة القادمة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بحث متواصل عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات العراقية.

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط الرسمي المخصص.

بعد ذلك ختيار خدمة الاستعلام المتعلقة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، المحافظة، والرقم الوطني

بعد ذلك النقر على زر البحث للحصول على نتائج الاستعلام الخاصة بك.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يطلب مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق. تشمل هذه الشروط: