أنت الفائز بـ 5000 دولار أمريكي ” موعد سحب مسابقة الحلم الأسبوعي في شهر مايو 2025″

موعد سحب مسابقة الحلم من الموضوعات التي تزايد عليا البحث في الفترة الحالية حيث يعتبر برنامج مسابقة الحلم من المسابقات الشهيرة في البلاد العربية كما تمنح المشاركين فرصة حقيقية لتحقيق أحلامهم مثل شراء منزل أو سيارة أو جوائز مالية كما يتم الإعلان عنها على مدار العام لذلك إليكم التفاصيل حول مواعيد السحب وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم في مقال اليوم.

موعد سحب مسابقة الحلم

سوف يتم سحب مسابقة الحلم في يوم 10 مايو لعام 2025 كما مواعيد السحب في برنامج مسابقة الحلم لعام 2025 كما يلي بكل التفاصيل:

في بداية الأمر السحوبات طبقاً لجدول زمني محدد يشمل سحب أسبوعي حيث هناك سحب في يوم الخميس وتبلغ قيمة الجائزة 5,000 دولار.

كذلك سحب شهري حيث يتم في نهاية كل شهر بجائزة تصل إلى 100,000 دولار.

كما السحب السنوي في نهاية العام وتمنح فيه الجائزة الكبرى 1,000,000 دولار.

سحوبات إضافية في الخميس الأخير من شهري يونيو وديسمبر وتشمل جوائز مثل شراء منزل أو سيارة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكن عبر الرسائل النصية من خلال أرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم 95458.

كما سوف تتلقى سؤال عليك الإجابة عليه بشكل صحيح.

ثم بعد الإجابة سوف يتم تسجيل رقمك ضمن قائمة السحب.

يمكن عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع الرسمي للمسابقة.

عليك كتابة رقم هاتفك الشخصي واتبع التعليمات المطلوبة لإتمام عملية الاشتراك.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2025