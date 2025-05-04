برسالة واحدة هتغير حياتك “الاشتراك في مسابقة الحلم”.. بالرقم المخصص لبلدك 2025

الاشتراك في مسابقة الحلم من الأمور التي تزايد عليا البحث من قبل محبي ومتابعي برامج المسابقات في الوطن العربي بالكامل حيث للاشتراك في مسابقة الحلم (Dream) التي تعرض على قناة MBC لا بد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على مسابقة الحلم كما لا بد من اتباع الخطوات المطلوبة بشكل صحيح من أجل الفوز في مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يرغب عدد كبير من المتابعين لمسابقة الحلم التعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم حيث هناك العديد من المتابعين لتلك البرنامج لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات كما يلي بالتفصيل:

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرسائل أو أرسل كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدك

بعد الإرسال سوف تتلقى رسالة تحتوي على سؤال.

ثم أجب على السؤال بشكل صحيح لتأكيد مشاركتك.

كما يمكن التقديم عبر التطبيق الرسمي حيث حمل تطبيق MBC Dream من متجر جوجل بلاي وآب ستور.

كما يمكنك الاشتراك من خلال التطبيق في مسابقة الحلم

يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني عن طريق موقع المسابقة الرسمي.

حيث سجل بياناتك وابدأ في المشاركة.

شروط طلب الاشتراك في مسابقة الحلم