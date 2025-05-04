سجل لتكن مليونير هذا العام “خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2025” .. 1000000 دولار أمريكي

التسجيل في مسابقة الحلم من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين والمواطنات في الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حيث تعتبر مسابقة الحلم تنظمها مجموعة MBC كما تعد من أكبر وأشهر المسابقات في الدول العربية وتمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز كبيرة مثل 100,000 دولار والجائزة الكبرى مليون دولار.

التسجيل في مسابقة الحلم

يرغب العديد من محبي برامج المسابقات التعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم كما يلي بكل التفاصيل:

إرسال رسالة نصية حيث قم بإرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك.

بعد ذلك سوف تتلقى سؤال عبر رسالة نصية يجب عليك الإجابة عليه بشكل صحيح لتأكيد مشاركتك.

كما لزيادة فرصك في الربح يمكنك تفعيل الاشتراك اليومي التلقائي.

يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق الحلم من متجر جوجل بلاي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة يمكن من دول مختلفة حيث يجب إرسال الرسالة إلى الرقم المخصص على حسب البلد ومن أهم هذه الأرقام كما يلي”

في بداية الأمر الاشتراك في مصر 95450 أو 95458

كذلك الاشتراك في السعودية 858888 أو 755505

الاشتراك في الإمارات 5544 أو 3636

كذلك الاشتراك في الكويت 4141 أو 4242

الاشتراك في العراق 2266 أو 2770

الاشتراك في الأردن 94099

كذلك الاشتراك في المغرب 9669

الاشتراك في تونس 85966

أما في حال عدم توفر رقم محلي يمكن الاشتراك من أي مكان في العالم عبر الرقم الدولي 0088216101092.

ما هي شروط الاشتراك في المسابقة ؟