سجل لتكن مليونير هذا العام “خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2025” .. 1000000 دولار أمريكي

التسجيل في مسابقة الحلم من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين والمواطنات في الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حيث تعتبر مسابقة الحلم تنظمها مجموعة MBC كما تعد من أكبر وأشهر المسابقات في الدول العربية وتمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز كبيرة مثل 100,000 دولار والجائزة الكبرى مليون دولار.
التسجيل في مسابقة الحلم
يرغب العديد من محبي برامج المسابقات التعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم كما يلي بكل التفاصيل:
- إرسال رسالة نصية حيث قم بإرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك.
- بعد ذلك سوف تتلقى سؤال عبر رسالة نصية يجب عليك الإجابة عليه بشكل صحيح لتأكيد مشاركتك.
- كما لزيادة فرصك في الربح يمكنك تفعيل الاشتراك اليومي التلقائي.
- يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق الحلم من متجر جوجل بلاي.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
للمشاركة يمكن من دول مختلفة حيث يجب إرسال الرسالة إلى الرقم المخصص على حسب البلد ومن أهم هذه الأرقام كما يلي”
- في بداية الأمر الاشتراك في مصر 95450 أو 95458
- كذلك الاشتراك في السعودية 858888 أو 755505
- الاشتراك في الإمارات 5544 أو 3636
- كذلك الاشتراك في الكويت 4141 أو 4242
- الاشتراك في العراق 2266 أو 2770
- الاشتراك في الأردن 94099
- كذلك الاشتراك في المغرب 9669
- الاشتراك في تونس 85966
- أما في حال عدم توفر رقم محلي يمكن الاشتراك من أي مكان في العالم عبر الرقم الدولي 0088216101092.
ما هي شروط الاشتراك في المسابقة ؟
- شرط أساسي أن يكون عمر المشارك 18 عام أو أكثر.
- المشاركة متاحة لجميع الجنسيات بشرط توفر خدمة الاشتراك في البلد.
- كما لا يسمح للعاملين في مجموعة MBC أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بالمشاركة.
- يشترط الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة عند الاشتراك.