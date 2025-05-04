أنت الفائز بالجائزة الأسبوعية مع مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا 2025

مسابقة الحلم تعتبر من أشهر المسابقات التلفزيونية في العالم العربي كما تنظمها شبكة قنوات MBC كما تم تأسيس المسابقة في عام 2006 وتهدف إلى تحقيق أهداف وأحلام المشارك سواء شراء منزل أو سيارة كما يمكن تقديم جوائز مالية ضخمة قد تصل إلى مليون دولار بالإضافة إلى جوائز أخرى لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم مع المذيع مصطفى الأغا للفوز بالمسابقة.

مسابقة الحلم

يريد الكثير من المتسابقين التعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 لذلك إليكم جميع التفاصيل حيث يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال عدة طرق سهلة ومتاحة للجميع:

يمكن الاشتراك عن طريق الرسائل النصية (SMS) حيث يمكن أن ترسل كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك.

كما في مصر أرسل إلى الرقم 95450.

بعد الإرسال سوف تتلقى رسالة ترحيبية وسؤال معلومات عامة.

كما عند الإجابة بشكل صحيح تدخل تلقائي في السحب.

كذلك يمكن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى شبكة أم بي سي التقديم.

عليك كتابة رقم هاتفك في النموذج المخصص.

سوف تتلقى رمز تفعيل عبر رسالة نصية أدخله لتأكيد اشتراكك.

كذلك من خلال تطبيق الحلم حمل تطبيق الحلم من متجر Google Play أو App Store.

ثم سجل بياناتك وابدأ بالمشاركة بسهولة.

شروط طلب الاشتراك في مسابقة الحلم