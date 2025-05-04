وزارة التربية الوطنية تصرح عن موعد سحب استدعاءات الباك والبيام 2025

يتساءل الكثير من المواطنين في دولة الجزائر عن موعد سحب استدعاءات الباك والبيام حيث وفرت الحكومة الجزائرية خادمات إلكترونية عديدة ومنها خدمة سحب استدعاءات امتحاني البكالوريا والبيام لدورة 2025 لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات في مقال اليوم عبر وزارة التربية الوطنية.

موعد سحب استدعاءات الباك والبيام

لقد صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن فتح باب سحب استدعاءات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وهي المعروفة بأسم البيام كذلك شهادة البكالوريا وهي المعروفة بأسم الباك للمترشحين المتمدرسين والأحرار لذلك سوف نوضح مواعيد السحب تحت إشراف الوزارة.

ما هي مواعيد السحب استدعاءات الباك والبيام بالجزائر

سوف نوضح لكم مواعيد سحب تلك الشهادات بالجزائر عبر وزارة التربية الوطنية كما يلي بالتفصيل:

شهادة التعليم المتوسط (BEM) من 4 مايو إلى 3 يونيو 2025

شهادة البكالوريا (BAC) من 11 مايو إلى 19 يونيو 2025

طريقة سحب الاستدعاء في الجزائر

يريد الكثير من الطلاب والطالبات في دولة الجزائر التعرف على كيفية سحب الاستدعاء في دولة الجزائر لذلك إليكم الطريقة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: