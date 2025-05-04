المعهد القومي للبحوث الفلكية تكشف عن موعد غرة شهر ذي الحجة 1446 .. لحساب موعد عيد الأضحى

يعتبر شهر ذو الحجة من أهم شهور العام الهجري وهو الشهر الثاني عشر، وفي خلال تلك الشهر يكون موعد عيد الاضحي المبارك من كل عام هجري جديد والذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية التي تجمع بين أداء فريضة الحج والاحتفال بالعيد والتقرب إلى الله.
موعد غرة شهر ذي الحجة 1446
يبدأ موعد غرة شهر ذي الحجة من اليوم التالي
- يوافق شهر ذو الحجة وهو الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية شهر مايو الميلادي وكذلك شهر يونيو
التقويم الهجري لشهر ذو الحجة
التقويم الهجري الخاص بشهر ذو الحجة من هذا العام هو
- اليوم الأول هو يوم الأربعاء الموافق 28 من مايو.
- اليوم الثاني هو يوم الخميس الموافق 29 من مايو.
- اليوم الثالث هو يوم الجمعة الموافق 30 من مايو.
- اليوم الرابع هو يوم السبت الموافق 31 من مايو.
- اليوم الخامس وهو يوم الأحد الموافق 1 من يونيو.
- اليوم السادس وهو يوم الاثنين الموافق 2 من يونيو
- اليوم السابع وهو يوم الثلاثاء الموافق 3 من يونيو.
- اليوم الثامن وهو يوم الأربعاء الموافق 4 من يونيو.
- اليوم التاسع وهو يوم الخميس الموافق 5 من يونيو
- اليوم العاشر وهو يوم الجمعة الموافق 6 من يونيو.
- اليوم الحادي عشر وهو يوم السبت الموافق 7 من يونيو.
- اليوم الثاني عشر وهو يوم الأحد الموافق 8 من يونيو.
- اليوم الثالث عشر وهو يوم الإثنين الموافق 9 من يونيو.
- اليوم الرابع عشر وهو يوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيو.
- اليوم الخامس عشر وهو يوم الاربعاء الموافق 11 من يونيو.
- اليوم السادس عشر وهو يوم الخميس الموافق 12 من يونيو.
- اليوم السابع عشر وهو يوم الجمعة الموافق 13 من يونيو.