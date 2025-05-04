المعهد القومي للبحوث الفلكية تكشف عن موعد غرة شهر ذي الحجة 1446 .. لحساب موعد عيد الأضحى

يعتبر شهر ذو الحجة من أهم شهور العام الهجري وهو الشهر الثاني عشر، وفي خلال تلك الشهر يكون موعد عيد الاضحي المبارك من كل عام هجري جديد والذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية التي تجمع بين أداء فريضة الحج والاحتفال بالعيد والتقرب إلى الله.

موعد غرة شهر ذي الحجة 1446

يبدأ موعد غرة شهر ذي الحجة من اليوم التالي

يوافق شهر ذو الحجة وهو الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية شهر مايو الميلادي وكذلك شهر يونيو

التقويم الهجري لشهر ذو الحجة

التقويم الهجري الخاص بشهر ذو الحجة من هذا العام هو