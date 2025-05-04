قرار حاسم من الموارد بشأن تأجيل موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تأجيل موعد صرف حساب المواطن الخاص بشهر مايو نتيجة مصادفة ذلك اليوم عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي للبرنامج.

تأجيل موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو

يتم صرف دعم حساب المواطن الخاص بشهر مايو في الموعد التالي

تم تأجيل موعد صرف حساب المواطن الخاص بشهر مايو نتيجة مصادفة اليوم عطلة نهاية الأسبوع.

يتم صرف حساب المواطن في يوم 11 من مايو من أجل ضمان تنفيذ العملية بكل سهولة.

شروط برنامج حساب المواطن

يجب توافر عدة شروط في المتقدم للاستفادة من برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا

ألا يمتلك أي عقارات مسجلة بإسمه أو ممتلكات عالية الثمن.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة بصورة دائمة.

يجب ألا يكون مسجون.

ألا يقيم في أي ملجأ أو دور الرعاية.

استعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن التعرف على أهلية استحقاق حساب المواطن لدفعة شهر مايو إلكترونيًا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية: