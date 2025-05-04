من موقع رسمي مباشر “هنـــــــا”.. استبدال اكواد فيبوكس مجانا 2025

يبحث الكثير من عشاق لعبة فورت نايت على كيفية الحصول على أكواد فييوكس مجانا من أجل شراء العديد من العناصر المختلفة داخل اللعبة مثل الأسلحة وغيرها دون الحاجة إلى انفاق المال أو دفع رسوم كما أن هذه الاكواد تتيح إمكانية الدخول في المغامرات الشيقة والتحديات.

اكواد فيبوكس مجانا 2025

يمكن الحصول على اكواد فييوكس بشكل مجاني بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

تسجيل الدخول إلى اللعبة بشكل منتظم حيث يحصل اللاعب على مكافأة يومية أو أسبوعية من أجل تحقيق أهداف محددة.

يمكن الحصول على هذه الاكواد في حالة امتلاك وضعية save the world التي تمنح العملات الرقمية بكل سهولة في حالة إتمام المهام اليومية التي يتم تقديمها من قبل اللعبة

الحصول على فييوكس عن طريق اللعب في وضع battle royal وهي عبارة عن الدخول في تحديات أسبوعية تمنح فرص الحصول على فييوكس مجانا.

مميزات استخدام أكواد فييوكس مجانا في لعبة فورت نايت

توجد العديد من المميزات الممتعة التي تعود على اللاعب عند استخدام أكواد فييوكس داخل لعبة فورت نايت ومن أشهر هذه المميزات ما يلي