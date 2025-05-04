خلال أيام قليلة فقط .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 “أعرف قبضك كام”

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة معاش تكافل وكرامة من أجل تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وتقديم الدعم لهم بشكل سريع دون تأخير، كما قامت الوزارة بالإعلان عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر مايو هذا العام من أجل الاستعداد لصرفه للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو هذا العام وهذا الموعد هو

يتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مايو في يوم الخميس الموافق 15 من الشهر.

صرحت الوزارة أنه يمكن صرف المعاش من خلال ماكينة الصراف الآلي التي توجد في جميع أنحاء الجمهورية وجميع المنافذ المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى كافة مستحقيه.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة في الموعد المحدد بكل سهولة وهذه الشروط تكون كالآتي: